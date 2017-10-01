  • 01 EKIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 21º
Sağanak Yağışlı
Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.568
    EURO 4.225
  • BIST 102907.73
    ALTIN 146.633
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bebek mamalarına zehir karıştıran zanlı yakalandı

Bebek mamalarına zehir karıştıran zanlı yakalandı

Almanya'da, şantaj yapmak için bazı marketlerdeki bebek mamalarına zehir karıştırdığı suçlamasıyla günlerdir aranan zanlı yakalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bebek mamalarına zehir karıştıran zanlı yakalandı

Almanya'da, şantaj yapmak için bazı marketlerdeki bebek mamalarına zehir karıştırdığı suçlamasıyla günlerdir aranan zanlı yakalandı.

53 yaşındaki Alman vatandaşı zanlı, suçunu itiraf etti. Alman polisi zanlının akli dengesinin yerinde olmadığı düşündüklerini söyledi.

Bir marketteki 5 kutu bebek mamasına zehir karıştırdı. Durmak için ise tam 20 milyon avro fidye istedi.

Almanya’nın Friedrichshafen kentinde, bebek mamalarına zehir karıştıran o şantajcı tutuklandı.

Marketlerdeki bebek mamalarına, antifriz ürünlerinde kullanılan etilen glikol ve fren yağı gibi zehirli maddeler ekleyen kişinin 53 yaşındaki bir Alman vatandaşı olduğu belirlendi.

Bir marketin güvenlik kamerası kayıtlarından fark edilen zanlı polise suçunu itiraf etti.

Polis zanlıyı tutuklamasına rağmen halkı yiyecek satın alırken bir süre daha dikkatli olmaya çağırdı.

Polis, tutuklanan 53 yaşındaki adamın akıl sağlığının yerinde olmadığını belirtti.

Etiketler: almanya, Friedrichshafen, zehirli bebek maması, zehirli yumurta, avrupa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER