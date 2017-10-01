Bebek mamalarına zehir karıştıran zanlı yakalandı

Almanya'da, şantaj yapmak için bazı marketlerdeki bebek mamalarına zehir karıştırdığı suçlamasıyla günlerdir aranan zanlı yakalandı.

53 yaşındaki Alman vatandaşı zanlı, suçunu itiraf etti. Alman polisi zanlının akli dengesinin yerinde olmadığı düşündüklerini söyledi.

Bir marketteki 5 kutu bebek mamasına zehir karıştırdı. Durmak için ise tam 20 milyon avro fidye istedi.

Almanya’nın Friedrichshafen kentinde, bebek mamalarına zehir karıştıran o şantajcı tutuklandı.

Marketlerdeki bebek mamalarına, antifriz ürünlerinde kullanılan etilen glikol ve fren yağı gibi zehirli maddeler ekleyen kişinin 53 yaşındaki bir Alman vatandaşı olduğu belirlendi.

Bir marketin güvenlik kamerası kayıtlarından fark edilen zanlı polise suçunu itiraf etti.

Polis zanlıyı tutuklamasına rağmen halkı yiyecek satın alırken bir süre daha dikkatli olmaya çağırdı.

Polis, tutuklanan 53 yaşındaki adamın akıl sağlığının yerinde olmadığını belirtti.