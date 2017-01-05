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BBC'nin DEAŞ skeci olay oldu

İngiliz devlet televizyonu BBC’nin terör örgütü DEAŞ'a katılan İngiliz kadınların yaşamını ele alan komedi skeci ülkede tartışmalara yol açtı.

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BBCnin DEAŞ skeci olay oldu

İngiliz devlet televizyonu BBC’nin terör örgütü DEAŞ'a katılan İngiliz kadınların yaşamını ele alan komedi skeci ülkede tartışmalara yol açtı.

BBC’nin dün akşam yayımladığı ve terör örgütü DEAŞ’a katılan İngiliz vatandaşı kadınları konu alan komedi skeci sosyal medyada tartışma yarattı.

"Revolting" adlı komedi programında yer verilen "DEAŞ’ın Gerçek Ev kadınları" başlıklı skeçte, terör örgütüne katılan İngiliz kadınların yaşamının nasıl olabileceğiyle ilgili espriler yapıldı.

DEAŞ’ın intihar eylemlerinin ve vahşi infaz uygulamalarının 4 kadın üzerinden alaya alındığı skece yöneltilen eleştiriler arasında terör örgütünün vahşi eylemlerini "yumuşattığı" ve Müslüman kadınları kullanarak İslamofobiye hizmet ettiği yer aldı.

Skecin, BBC'nin Facebook sayfasında yayımlanan fragmanı yaklaşık 64 bin yorum aldı.

"Müslümanlar izole ediliyor"

Skeci değerlendiren Salford Üniversitesinin Yaratıcı Medya bölümü öğretim üyesi Prof. Umran Ali, programın İngiltere’deki Müslümanların artan bir dar kafalılığa muhatap olduğu bir döneme denk geldiğinin altını çizdi.

İngiltere’de Müslümanların, özellikle de tesettürlü olmaları nedeniyle kadınların artan bir biçimde izole edildiğini dile getiren Ali, "İngiliz vatandaşı Müslümanlar taşlamaya açıklar ancak bu program kötü yazılmış ve DEAŞ’ın kadınları maruz bıraktığı çok ciddi ve vahşi baskıyı insanların gözünde küçültüyor." ifadesini kullandı.

"Saçma bir duruma ışık tutan taşlama"

İngiltere vatandaşı Müslüman komedyen Ali Shahalom sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda, skeci "çok eğlenceli" bulduğunu belirterek, skecin internet üzerinden terör örgütünün tuzağına düşen kızların durumu gibi önemli bir sorunu gülmece yoluyla gündeme getirdiğini kaydetti.

Skecin dine herhangi bir hakaret içermediğine dikkati çeken Shahalom, "Bu, DEAŞ’a katılanlar veya DEAŞ’a adam toplayanların saçma durumuna ışık tutan bir taşlama." değerlendirmesini yaptı.

Shahalom konunun "hassasiyetini" kabul ettiğini ancak bunun, yazarların bu soruna el atmasına engel olmaması gerektiğini de söyledi.

Etiketler: terör örgütü, DEAŞ, BBC skeç, bbc
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