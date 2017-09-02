Suriye'de kamplarda yaşayan halk, bayramdan bayrama et yüzü görebiliyor, bayram sevincini yaşayabilmek için kurban eti dağıtılmasını bekliyor.

Suriye'de yaklaşık 7 yıldır süren iç savaş, milyonlarca sivili, yaşayabilmek için insani yardıma muhtaç hale getirdi.

Arpa, buğday gibi hayvan besinlerinin güçlükle bulunabildiği ülkede hayvancılık da sekteye uğramış durumda. Bu şartlar, kırmızı et fiyatlarının önemli ölçüde artmasına neden oldu.

Alım gücü düşen halk, eti bayramdan bayrama yiyebilir hale geldi.

Türk insani yardım kuruluşları, Suriye'de Türkiye sınırındaki kamplarda yaşayan sivillere kurban eti ulaştırmaya çalışıyor ancak bölgede toplam nüfusu yaklaşık 700 bin olan onlarca kamp bulunuyor.

Kamplardaki aileler, bayram sevincini yaşayabilmek için et dağıtılmasını bekliyor.

"Bayramdan bayrama et yiyebiliyoruz"

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme sığınmacı kampında yaşayan Ebu Kasir Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin et yiyebilmek için Kurban Bayramı'nı iple çektiğini söyledi.

Ahmed, şunları anlattı:

"Bayramdan bayrama yardım gelirse ancak et yiyebiliyoruz. Kamplarda yaşayan yüz binlerce kişi var. Henüz bazı kamplara yardım ulaşmadı. Oralara daha bayram gelmedi. Suriye'de halk yardım gelirse yaşamaya devam edebilir. İmkan varsa özellikle Kurban Bayramı'nda daha fazla et dağıtımı yapsınlar."

- "Çocuklarımın en son ne zaman et yediğini hatırlamıyorum"

Bir diğer kamp sakini 2 çocuklu Esma el Yusuf da "Bize et dağıtıldığında bayram olduğunu hissediyoruz. Et gelmezse bayramı tam anlamıyla yaşayamıyoruz." ifadesini kullandı.

Halep'ten 5 yıl önce kamplara göç etmek zorunda kaldığı dile getiren Yusuf, "Çocuklarım en son ne zaman et yediler hatırlamıyorum bile. İnşallah yardım gelirse bu bayram et yiyebiliriz. Henüz bize dağıtım olmadı. Bekliyoruz." dedi.

"Müslümanlardan yardım bekliyoruz"

Atme'de 6 senedir savaşın bitmesini beklediğini kaydeden Ebu Ahmed, bayram namazında iç savaşın sona ermesi için dua ettiğini belirtti. Ahmed, et dağıtılmasını beklediklerini dile getirdi.

Bir diğer sivil Ebu Salih de kampta her mevsimin zor geçtiğini, sadece bayramlarda değil her zaman İslam aleminden yardım beklediklerini vurguladı.