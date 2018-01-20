Bayırbucak Türkmenlerinden Afrin operasyonuna destek

Bayırbucak Türkmen Bölgesi 2. Sahil Tümeni Komutanı Tarık Solak, "PYD/YPG'nın Türkiye ve Suriye üzerindeki hain planlarını bilmekteyiz. Teröristlerin temizlenmesi tüm Ortadoğu için atılacak hayırlı bir adımdır." dedi.

"Türkiye'nin yanındayız"

Suriye'yi parçalamak isteyenlerin bu teröristleri kullandığını belirten Solak, "PYD/YPG örgütü, Suriye'nin ve tüm coğrafyanın belasıdır. PYD/YPG'nın Türkiye ve Suriye üzerindeki hain planlarını bilmekteyiz. Teröristlerin temizlenmesi tüm Ortadoğu için atılacak hayırlı bir adımdır. Türkiye'nin muhtemel operasyonunu sonuna kadar destekliyoruz, her zaman yanındayız. Allah Türkiye'yi korusun. " diye konuştu.

Örgütün Suriye'yi bölmek ve kuzeyde kanton oluşturma hayaline Fırat Kalkanı Harekatı'yla büyük bir darbe vurulduğunu söyleyen Solak, "Bunlar, DEAŞ ile savaşıyor gibi yapıp, kendine alan oluşturmaya çalıştı. Ardından, kendisine muhalif Kürt, Arap, Türkmen kim varsa insanları göçe zorladı. Bunlar unutulmamalı." dedi.

Solak, PYD'nin, baskı ve korku politikasıyla elindeki bölgelerde hakimiyet kurmaya çalıştığını, TSK'nın muhtemel Afrin harekatının Suriyelilerin tamamını sevindireceğini söyledi.

Tümenin saha komutanlarından Ramazan Abdi de TSK'nın Afrin ve Münbiç'te PYD/YPG'ya yönelik muhtemelı operasyonların sadece Türkiye için değil, tüm bölgenin geleceği için önemli bir hamle olacağını belirtti.

Kaynak: AA