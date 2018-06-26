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"Batı, Türkiye'deki seçim sonucunu kıskanarak izliyor"

Macaristan'da Fidesz Genel Başkan Yardımcısı Nemeth, Türkiye'deki seçimlerle ilgili Batı Avrupa'da benzer sonuçları elde edemeyenlerin bu sonucu kıskanarak izlediklerini söyledi.

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&quot;Batı, Türkiyedeki seçim sonucunu kıskanarak izliyor&quot;

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Macaristan iktidar partisi Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) Genel Başkan Yardımcısı Szilard Nemeth, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'ni değerlendirdi.

Türkiye'nin güvenilir bir NATO ülkesi olduğunu ve düzenlenen seçimlerin Avrupa demokrasisine uygun olarak gerçekleştiğini kaydeden Nemeth, ''Batı Avrupa'da benzer sonuçları elde edemeyenler bu sonucu kıskanarak, burun kıvırarak izliyorlar. Bizde de benzer sonuçlar ortaya çıkmıştı. Çünkü bir yerde işler kendi mecrasında ilerlerse bu insanlar tarafından destekleniyor.'' diye konuştu.

Seçimlerdeki rekor katılıma dikkat çekti

Nemeth, ayrıca Türkiye'deki seçimlere rekor katılımın olduğunu ve seçimlerde en fazla oy alan iki aday arasında yüzde 20'lik bir farkın olduğuna dikkat çekti.

Seçimlerin ardından, Avrupa Birliği liderleri arasında ilk olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Macaristan, Szilard Nemeth, türkiye seçimler
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