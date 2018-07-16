Batı Trakya'da 15 Temmuz şehidine mevlit

15 temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 2 yıl geçti. O gece şehit olan 251 kişi Türkiye ve dünyada çeşitli törenlerle anıldı.

Batı Trakyalı Türkler de kahramanlık destanı yazan Mustafa Cambaz için bir araya geldi. Batı Trakya'nın tek 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz'ın 2 yıl önce şehit olduğu anlarda köyünde mevlit okutuldu.

Yunanistan'ın Gümülcine kentine bağlı Menekler köyündeki Mevlit'te, Mustafa Cambaz ve Türkiye'deki tüm şehitler için dualar edildi.

Batı Trakya'nın birçok bölgesinden Türklerin katıldığı Mevlit'de, Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu ve seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif de yer aldı.

"Şehitlik, ne yapalım"

Şehidin babası Ahmet Cambaz, haberi aldığı anları anlattı.

"Büyük çocuk geldi dedi, gel baba gidiyoruz. Mustafa'yı vurmuşlar, ölmüş dedi. Bindik arabaya gittik İstanbul'a, orda defnettik. Başına gelecek varmış. Şehitlik, ne yapalım."

Kaynak: TRT Haber