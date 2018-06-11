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Batı Şeria'dan Gazze'ye destek gösterisi

Yüzlerce Filistinli, Gazze için Ramallah'ın el-Menara meydanında İsrail askerlerinin terör estirdiği Gazze için bir araya geldi.

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Batı Şeriadan Gazzeye destek gösterisi

Gazze sınırında "Milyonluk Kudüs" gösterisine İsrail güçleri gerçek mermilerle ve gaz bombalarıyla saldırdı.

Filistinlilerin kurduğu çadırları insansız hava araçları ile ateşe verdi. 1'i çocuk 4 Filistinli şehit düştü, 600'den fazla kişi yaralandı.

Yüzlerce Filistinli Batı Şeria'nın Ramallah kentinin en ünlü meydanı el-Menara'da Gazze için toplandı. 

İsrail şehit hemşire Razan Eşref en-Neccar'ın pankarlarını da taşıdılar.

Filistinliler Hamas ve Fetih hareketlerine bölünmüşlüğü bitirmeye çağırdı, "Onurlu Gazze için ulusal birlik!" sloganı attı.

"İnsan haklarına uzanan yaptırımlar kabul edilemez"

Hâni el-Mısri adlı Filistinli aktivist, Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin haklarının pazarlık konusu yapılamayacağını da söyledi.

"Gazze halkının yalnız olmadığını, Batı Şerialılar'ın da yanlarında olduğu mesajını vermeye çalıştık. Hamas ve Fetih hareketleri arasında politik ihtilaflar varsa da Filistin halkı bu bölünmüşlüğün bedelini ödememelidir. İnsanların haklarına uzanan yaptırımlar kesinlikle kabul edilemez." 

Kaynak: AA

Etiketler: Batı Şeria, filistin, Ramallah
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