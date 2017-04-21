  • 21 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.65
    EURO 3.905
  • BIST 92423.93
    ALTIN 150.72
Buradasınız : » » Batı Şeria'daki gösterilere müdahale

Batı Şeria'daki gösterilere müdahale

İsrail askerleri, Batı Şeria'da düzenlenen "İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek gösterilerine" müdahale etti, bir Filistinliyi gözaltına aldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Batı Şeriadaki gösterilere müdahale

İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek vermek amacıyla Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilere İsrail askerleri müdahale etti.

Filistinli gruplar ve tutuklularla ilgilenen kurumların çağrısı üzerine Ramallah, Beytullahim ve Nablus'ta "İsrail hapishanelerinde açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklulara destek gösterileri" düzenlendi.

Ramallah'ın Belin, Nalin ve Nebi Salih beldeleri ile kentin batısındaki Ofer Hapishanesi yakınlarında , Nablus'un Kefr Kadum ve Beyta beldelerinde düzenlenen gösterilere İsrail askerleri göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti. Atılan gazdan etkilenen onlarca Filistinli zor anlar yaşadı.

Beytullahim'de bir Filistinli gözaltına alındı

Öte yandan Beytullahim'deki gösteriler sırasında bir Filistinli İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan Pazartesi günü açlık grevine başlamıştı.

Aralarında Filistin Esirler Cemiyetinin de bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481’i işgal altındaki Doğu Kudüs’ten olmak üzere 57’si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

Etiketler: Batı Şeria, israil askerleri, gösteri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER