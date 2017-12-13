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Batı Şeria'daki gösterilere İsrail askerlerinden sert müdahale: 73 yaralı

İsrail askerleri, Batı Şeria, Kudüs ve Gazze sınırında düzenlenen protestolara müdahalesinde 73 kişiyi yaraladı.

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Batı Şeriadaki gösterilere İsrail askerlerinden sert müdahale: 73 yaralı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah, Beytullahim, El Halil ve Nablus kentleri bugün bir kez daha Filistinlilerin ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto amacıyla düzenlediği gösterilere sahne oldu.

Batı Şeria, Kudüs ve Gazze sınırında bugün yaşanan olaylarda İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 73 Filistinli yaralandı, 289 kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında başlayan gösterilere İsrail güçlerinin müdahalelerinde yüzlerce Filistinli yaralandı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." demişti.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: israil askerleri, filistin, Batı Şeria
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