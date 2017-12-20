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Batı Şeria'daki gösterilerde 26 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 3'ü gerçek mermiyle olmak üzere 26 Filistinli yaralandı.

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Batı Şeriadaki gösterilerde 26 Filistinli yaralandı

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto etmek isteyen Filistinliler, Batı Şeria'nın Ramallah, El-Halil, Tulkerim ve Nablus kentlerinde gösteriler düzenledi.

İsrail askerleri, Ramallah'ın kuzeyindeki Beyt-İl askeri kontrol noktası ile Nebi Salih beldesi, El-Halil'in Bab el-Zaviye ile Halhul bölgeleri, Kudüs ile Ramallah arasındaki Kalendiya kontrol noktası, Tulkerim'in Nakkar mahallesi ve Nablus'un kuzeyindeki Huvvara beldesinde düzenlenen gösterilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermilerle müdahale etti. Filistinli gençler ise İsrail askerlerine taş ile molotofkokteyli atarak ve lastik yakarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerde 3'ü gerçek, 23'ü ise plastik mermilerle olmak üzere 26 Filistinlinin yaralandığı, 55 Filistinlinin ise göz yaşartıcı gazın yanı sıra aldıkları darp veya oluşan yanıklar nedeniyle tedavi altına alındığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail güvenlik güçlerinin müdahalelerinde yüzlerce Filistinli yaralandı.

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