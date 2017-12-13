  • 13 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.84
    EURO 4.517
  • BIST 108153.16
    ALTIN 153.622
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Batı Şeria'daki gösterilerde 18 Filistinli yaralandı

Batı Şeria'daki gösterilerde 18 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahalesinde 18 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Batı Şeriadaki gösterilerde 18 Filistinli yaralandı

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması, Filistin’de protesto edilmeye devam ederken İsrail askerinin gösteri düzenleyen Filistinlilere olan ağır müdahalesi sürüyor.

İşgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen gösterilere yapılan müdahalelerde 18 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah, Beytüllahim, El Halil ve Nablus kentleri bugün bir kez daha Filistinlilerin ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto amacıyla düzenlediği gösterilere sahne oldu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin gösterilere müdahalesinde 16 kişi plastik, 2 kişi gerçek mermiyle yaralandı. Açıklamada, 29 Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında başlayan gösterilere İsrail güçlerinin müdahalelerinde yüzlerce Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA
 

Etiketler: Trump'ın Kudüs provokasyonu, kudüs, israil, filistin, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER