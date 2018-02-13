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Buradasınız : » » Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerden ırkçı saldırı

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerden ırkçı saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait bazı ev ve araçlara zarar vererek üzerine ırkçı sloganlar yazdığı belirtildi.

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Batı Şeriada Yahudi yerleşimcilerden ırkçı saldırı

Batı Şeria'daki Yerleşim Birimi Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, bir grup Yahudi yerleşimcinin Nablus'un Ceyb beldesinde Filistinlilere ait bazı araçların tekerleklerini patlatarak üzerine "Araplara ve Müslümanlara ölüm" gibi ırkçı sloganlar yazdığını söyledi.

Daglas, yazılan ırkçı sloganların altında "Tedfiu Semen" (Bedel Ödetme) isimli radikal Yahudi örgütün imzasının bulunduğunu aktardı.

Daglas ayrıca Nablus'un güney kesimindeki Avreta beldesine baskın düzenleyen bir grup Yahudi yerleşimcinin de bazı tarihi makamlarda dini ritüeller gerçekleştirdikten sonra Filistinlilerin evlerinin duvarlarına ırkçı sloganlar yazdığını ifade etti.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Tedfiu Semen" adlı radikal örgüt, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer eylemler gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: gazze, batı şeri
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