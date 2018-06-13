  • 13 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.682
    EURO 5.511
  • BIST 94712.65
    ALTIN 194.796
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Batı Şeria'da İsrail zulmü: 8 yaralı

Batı Şeria'da İsrail zulmü: 8 yaralı

İsrail askerleri, Batı Şeria'daki El-Amari Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında 8 Filistinliyi yaraladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Batı Şeriada İsrail zulmü: 8 yaralı

İsrail askerleri, sabah saatlerinde Batış Şeria'daki El-Amari Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bazı evlerde arama yaptı. Baskına tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale edildi.

İsrail'in müdahalesinde 3 kişi gerçek mermi, 1 kişi gerçek mermi parçası, 3 kişi ise plastik mermiyle yaralandı.

Evine baskın düzenleyen İsrail askerleri tarafından darp edilerek göz yaşartıcı gaza maruz kalan Filistinli bir kadın da Filistin Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

İsrail askerleri genellikle, "arananları" gözaltına alma iddiasıyla işgal altındaki Batı Şeria'da kent, belde ve köylere baskınlar düzenliyor. 

Kaynak: AA 

Etiketler: israil, filistin, Batı Şeria
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER