Batı Şeria'da İsrail zulmü: 8 yaralı

İsrail askerleri, sabah saatlerinde Batış Şeria'daki El-Amari Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bazı evlerde arama yaptı. Baskına tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale edildi.

İsrail'in müdahalesinde 3 kişi gerçek mermi, 1 kişi gerçek mermi parçası, 3 kişi ise plastik mermiyle yaralandı.

Evine baskın düzenleyen İsrail askerleri tarafından darp edilerek göz yaşartıcı gaza maruz kalan Filistinli bir kadın da Filistin Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

İsrail askerleri genellikle, "arananları" gözaltına alma iddiasıyla işgal altındaki Batı Şeria'da kent, belde ve köylere baskınlar düzenliyor.

Kaynak: AA