Batı Şeria'da İsrail zulmü: 50 yaralı

Filistinliler, abluka altındaki Gazze sınırında dün yaşanan İsrail katliamını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, Ramallah'ın El Bire bölgesindeki gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistinli göstericiler de askerlerin müdahalesine taşla karşılık verdi.

Gazze'de şehit edilen Filistinli sayısı 60'a yükseldi

Öte yandan İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil şehri yakınlarındaki Bab El Zaviye kasabasında düzenlenen gösterilere de gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Batı Şeria'nın farklı şehirlerinde düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 3'ü gerçek mermi, 47'si de plastik mermiyle olmak üzere 50 Filistinli yaralandı, 66 gösterici de İsrail askerleri tarafından atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

İsrail askerlerinin dün Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek amacıyla toplanan göstericilere ateş açması sonucu 60 Filistinli şehit olmuş, 2700'den fazla Filistinli yaralanmıştı.

Kaynak: AA



