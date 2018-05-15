  • 15 MAYIS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.453
    EURO 5.27
  • BIST 101309.97
    ALTIN 185.164
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Batı Şeria'da İsrail zulmü: 3 yaralı

Batı Şeria'da İsrail zulmü: 3 yaralı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Filistinliler, abluka altındaki Gazze sınırında dün yaşanan İsrail katliamını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, Ramallah'ın El Bire bölgesindeki gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistinli göstericiler de askerlerin müdahalesine taşla karşılık verdi.

Gazze'de şehit edilen Filistinli sayısı 60'a yükseldi

Öte yandan İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil şehri yakınlarındaki Bab El Zaviye kasabasında düzenlenen gösterilere de gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, Bab El Zaviye'de İsrail askerlerinin gerçek mermiyle yaraladığı iki Filistinlinin El Halil'deki hastanede tedaviye alındığı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Plastik mermiyle gözünden yaralanan bir gösterici de Ramallah'taki hastaneye sevk edildi.

İsrail askerlerinin dün Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek amacıyla toplanan göstericilere ateş açması sonucu 60 Filistinli şehit olmuş, 2700'den fazla Filistinli yaralanmıştı.

Kaynak: AA 


 

Etiketler: israil, gazze, filistin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER