Batı Şeria’da İsrail askerleri yine gerçek mermi kullandı

Filistinli çok sayıda kişi, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, ABD'nin kararını protesto etmek ve Kudüs'e destek amacıyla yürüyüşler düzenledi.

İsrail askerleri, bu yürüyüşlere gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Filistinli gençler taş atarak karşılık verdi

Çıkan olaylarda İsrail askerlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanmasına, Filistinli gençler taş atarak karşılık verdi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya şehrinde, Kudüs ile Ramallah arasındaki askeri kontrol noktası olan Kalendiya’da ve El-Halil şehrinin farklı noktalarında da benzer müdahaleler yaşandı.

Filistin Kızılayı, Kalendiya'da bir kişinin plastik mermiyle yaralandığını açıkladı.

Öte yandan Kudüs'te de akşam saatlerinde gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

Kaynak: AA