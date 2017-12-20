  • 20 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.83
    EURO 4.54
  • BIST 110255.91
    ALTIN 155.645
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Batı Şeria’da İsrail askerleri yine gerçek mermi kullandı

Batı Şeria’da İsrail askerleri yine gerçek mermi kullandı

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto amacıyla düzenlenen yürüyüşlere, İsrail askerleri gerçek mermi ile müdahale etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Batı Şeriada İsrail askerleri yine gerçek mermi kullandı

Filistinli çok sayıda kişi, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, ABD'nin kararını protesto etmek ve Kudüs'e destek amacıyla yürüyüşler düzenledi.

İsrail askerleri, bu yürüyüşlere gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Filistinli gençler taş atarak karşılık verdi

Çıkan olaylarda İsrail askerlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanmasına, Filistinli gençler taş atarak karşılık verdi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya şehrinde, Kudüs ile Ramallah arasındaki askeri kontrol noktası olan Kalendiya’da ve El-Halil şehrinin farklı noktalarında da benzer müdahaleler yaşandı.

Filistin Kızılayı, Kalendiya'da bir kişinin plastik mermiyle yaralandığını açıkladı.

Öte yandan Kudüs'te de akşam saatlerinde gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: protesto, kudüs, israil, filistin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER