  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Batı Şeria'da gerginlik

Batı Şeria'da çıkan olaylarda İsrail askerlerinin müdahalesinde iki Filistinli plastik mermiyle yaralandı, gazdan etkilenen çok sayıda kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

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Batı Şeriada gerginlik

İsrail askerleri ile Filistinliler arasında Batı Şeria'da çıkan olaylarda iki Filistinli yaralandı.

Batı Şeria'daki Beytüllahim kentinin güneyinde yer alan Takku beldesinde bugün bir Filistinlinin, "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülmesinin ardından gerginlik çıktı.

İsrail askerleri, belde girişinde toplanan Filistinli gençleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmaya çalıştı, Filistinliler ise taşla karşılık verdi.

İsrail askerlerinin müdahalesinde iki Filistinli plastik mermiyle yaralandı, gazdan etkilenen çok sayıda genç de boğulma tehlikesi geçirdi.

Etiketler: Batı Şeria, israil askerleri
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