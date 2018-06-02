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Batı Şeria'da bir Filistinli şehit edildi

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan El-Halil kentinde bir Filistinli vurularak şehit edildi.

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Batı Şeriada bir Filistinli şehit edildi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, El Halil kentinin şehir merkezinde vurulan Filistinli bir genç şehit oldu.

Bakanlık şehidin ismi ve olayın meydana geliş şekliyle ilgili detaylı bilgi vermedi.

Öte yandan İsrail askerlerinin, Filistin Kızılayı çalışanlarının olay yerine girmesine izin vermediği belirtildi.

Olayla ilgili açıklama yapan İsrail ordusu, şehit edilen gencin İsrail askerlerine araçla saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Saldırı girişimde bulunduğu iddia edilen Filistinli gencin askerler tarafından vurularak şehit edildiği açıklandı.    

Kaynak: AA

Etiketler: israil, gazze, filistin, Batı Şeria
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