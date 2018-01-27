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Batı Şeria'da ABD'nin Kudüs kararı protesto edildi: 44 yaralı

İsrail askerleri Batı Şeria'daki Eriha kentinde ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto eden Filistinlilere müdahale etti, 44 kişi yaralandı.

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Batı Şeriada ABDnin Kudüs kararı protesto edildi: 44 yaralı

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin, İsrail askerlerinin göstericileri dağıtmak için kullandığı plastik mermiyle yaralanan ve göz yaşartıcı gazdan etkilenen 44 Filistinliye tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini ilan etmiş ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması için Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.

Filistinliler de o tarihten beri Batı Şeria ve Gazze'nin farklı yerlerinde karara karşı gösteriler düzenliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: protesto, kudüs, filistin, Batı Şeria, abd
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