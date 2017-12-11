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Batı Şeria ve Gazze’deki gösterilerde 30 Filistinli yaralandı

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından düzenlenen protestoların dördüncü gününde 30 Filistinli yaralandı.

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Batı Şeria ve Gazzedeki gösterilerde 30 Filistinli yaralandı

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan kararını protesto etmek için düzenlenen gösterilerin dördüncü gününde, Batı Şeria ve Gazze sınırındaki protestolara müdahalede 30 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve Tulkerim kentleri ile İsrail ablukasındaki Gazze sınırındaki protestolara, İsrail güçleri müdahale etti.

İsrail güçlerinin Filistinli göstericilere karşı göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiler kullandığı müdahalesinde Gazze sınırında 4, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ise 26 Filistinli yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıdığı çarşamba gününden bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleyen Filistinliler ile İsrail güçleri arasında olaylarda yüzlerce Filistinli yaralandı.

AA

Etiketler: kudüs, batı şeria ve gazze, protestolar
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