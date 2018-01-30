  • 30 OCAK 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.777
    EURO 4.69
  • BIST 120262.82
    ALTIN 163.295
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine baskın

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine baskın

İsrail güçleri hemen her gün Filistinlilere ait evlere baskın düzenliyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te toplam 56 Filistinliyi gözaltına aldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Batı Şeria ve Doğu Kudüste Filistinlilerin evlerine baskın

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 26 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ise 30 Filistinli gözaltına alındı.

İseviyye Savunma Komitesi Üyesi Muhammed Ebu Hummus, İsrail polisinin operasyon sırasında Filistinlilerin mallarına da zarar verdiğini söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hemen her gün evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail polisinden şu ana kadar operasyonla ilgili açıklama yapılmadı. 

Kaynak: AA

Etiketler: israil, gözaltı, filistin, Batı Şeria
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER