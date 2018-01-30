Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine baskın

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 26 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ise 30 Filistinli gözaltına alındı.

İseviyye Savunma Komitesi Üyesi Muhammed Ebu Hummus, İsrail polisinin operasyon sırasında Filistinlilerin mallarına da zarar verdiğini söyledi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te hemen her gün evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail polisinden şu ana kadar operasyonla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA