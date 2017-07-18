Batı Balkanlar orman yangınlarıyla savaşıyor

Batı Balkan ülkeleri Karadağ, Hırvatistan ve Bosna Hersek'te devam eden onlarca orman yangını hayatı olumsuz etkiliyor.

Karadağ'ın Tivat şehrinde farklı noktalarda başlayan ve etkisini artıran orman yangınlarının söndürülmesi için ülkedeki tüm ilgili birimler seferber oldu.

Yapılan yardım çağrılarına NATO'dan da yanıt geldi. NATO'nun, bölgeye yangın söndürme uçakları göndereceği bildirildi.

Gece boyunca kritik düzeyde devam eden yangınların söndürülmesi için 150 itfaiye görevlisinin yanı sıra askerler ve bölge halkı da seferber oldu.

Tivat bölgesinde birçok ev tahliye edilirken, İçişleri Bakanlığına bağlı Olağanüstü Hal Ofisinden yapılan açıklamada, durumun son derece kritik olduğu ve rüzgarın aynı hızla esmeye devam etmesi durumunda yangınların bölgedeki evlere kadar ulaşabileceği uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, Karadağ'ın Cetinje, Herceg Novi ve Podgorica şehirlerinde de etkili yangınların kısa sürede kontrol altına alındığı bildirildi.

Hırvatistan'da 4 bin 500 hektar kül oldu

Hırvatistan’ın güneyinde, Adriyatik Denizi kıyısındaki Split şehri yakınlarında çıkan orman yangınları da bölgede endişeye yol açtı.

Ülkenin en büyük ikinci şehri konumundaki Split'te rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınmakta zorluk çekilen yangınlarda, 4 bin 500 hektar alanın kül olduğu, bölgedeki birçok karayolunun trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye yetkililerinden alınan bilgiye göre, 400'e yakın itfaiyeci ve 100'den fazla aracın katıldığı söndürme çalışmaları sabaha kadar sürdü.

Yüzlerce insanın tahliye edildiği, bazı ev ve otomobillerin kullanılamaz hale geldiği yangınların, gece yarısında kontrol altına alındığı bildirildi.

Gece boyunca devam eden söndürme çalışmalarında, çoğu itfaiyeci 80 kişinin dumandan etkilenerek ya da ciddi olmayan yanıklar nedeniyle hastanelere başvurduğu öğrenildi.

Bu arada, sabah saatlerinde Başbakan Andrej Plenkovic de Split'e gelirken, Avusturya'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in de bugün temaslarını yarıda kesip ülkeye dönmesi bekleniyor.

Bosna Hersek'te de yangınlar sürüyor

Öte yandan, Bosna Hersek'in güney kesimlerindeki Mostar ve Ljubinje şehirlerinde de orman yangınları devam ediyor.

Mostar itfaiyesinden yapılan açıklamada, bölgedeki yangınların aralıklarla sürdüğü belirtilirken, kontrol altına alınan yangınlarda can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.