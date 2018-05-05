Batı Balkanlar, 24 Haziran seçimlerini bekliyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'daki seçimler için Türkiye'nin Saraybosna (Bosna Hersek), Üsküp (Makedonya), Priştine (Kosova), Belgrad (Sırbistan) ve Tiran (Arnavutluk) büyükelçiliklerinde sandık açılacağını bildirdi. Bosna Hersek ve Makedonya'daki Türk seçmenler 16-17 Haziran, Sırbistan, Arnavutluk ve Kosova'dakiler ise 17 Haziran'da bu ülkelerdeki Türk büyükelçiliklerinde oy kullanabilecek.

16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumundaki seçmen sayısına göre, bu ülkelerde 8 bine yakın kayıtlı seçmen bulunuyor.

Bu arada, daha önceki seçim ve halk oylamalarında yeterli seçmen olmadığı için sandık açılmayan Sırbistan'da, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde ilk kez sandık açılacak.

Son halk oylamasında katılım yüzde 47

Türkiye'de 1 Kasım 2015'te yapılan son Milletvekili Genel Seçimi'nde sandık kurulmayan Sırbistan dışındaki söz konusu dört Batı Balkan ülkesinde yüzde 50'nin üzerinde katılım gerçekleşti.

16 Nisan 2017'deki halk oylamasında ise sandık kurulan dört Batı Balkan ülkesinde katılım ortalama yüzde 47 oldu.

Açıklanan sonuçlara göre 1007 seçmenin bulunduğu Arnavutluk'ta 373, 2 bin 444 seçmenin bulunduğu Bosna Hersek'te 1241, 1278 seçmenin bulunduğu Kosova'da 714 ve 2 bin 422 seçmenin bulunduğu Makedonya'da 1072 kişi oy kullandı.

Seçmene çağrı

En son yapılan halk oylamasına göre Batı Balkanlar'da en fazla kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu Bosna Hersek'te 16-17 Haziran'da Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nde oy kullanılacak.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, yurt dışında oy kullanacak Türk vatandaşlarının sandık başına gitmeden önce adres beyanına dikkat etmeleri gerektiğini söyleyerek, adres beyanı yurt dışına kayıtlı olmayan vatandaşların ise büyükelçiliğe gidip adres beyanlarını yurt dışında olacak şekilde yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

Adres beyanında bulunmanın son tarihinin 12 Mayıs saat 16.00'ya kadar olduğunu hatırlatan Koç, vatandaşların adres beyanlarını kontrol etmesinin, seçimde oy kullanabilmesi açısından önemine işaret etti.

Bosna Hersek'te yaşayan vatandaşların 16-17 Haziran'da, saat 09.00-21.00 arasında oy kullanabileceğini hatırlatan Koç, "Vatandaşlarımızı da vatandaşlık görevlerini yapmaları için büyükelçiliğimize bekliyoruz. Ne kadar fazla katılım olursa demokrasinin gereğini o kadar yerine getirmiş oluruz" dedi.

Sırbistan'da ilk kez sandık kurulacak

Daha önceki seçim ve halk oylamalarında yeterli seçmen bulunmadığı için sandık açılmayan Sırbistan'da 24 Haziran seçimleri öncesinde ilk kez sandık kurulacak.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği Müsteşarı Anıl Kayalar, daha önce Sırbistan'da seçmen sayısı 500'ün altında olduğu için sandık açılamadığını belirterek, bu seçimlerde ilk kez büyükelçilikte sandık kurulacağını ve ülkedeki vatandaşların oylarını kullanabileceğini ifade etti.

Kayalar, Sırbistan'da yaşayan tüm Türk vatandaşlarını seçme haklarını kullanmaya çağırdı.

Kaynak: AA