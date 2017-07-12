Batı Balkan Ülkeleri Liderler Zirvesi İtalya'da başladı

Avrupa Birliği (AB) ile Batı Balkan ülkelerini yakınlaştırmayı amaçlayan "Batı Balkan Ülkeleri Zirvesi"nin dördüncüsü İtalya'nın ev sahipliğinde başladı.

İlki 2014'te Almanya'nın girişimiyle "6 6" formatında yapılan ve Balkanların batısındaki 6 ülkeyi bir araya getiren zirve Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan ile Avrupa'nın 6 ülkesi İtalya, Almanya, Fransa, Avusturya, Slovenya ve Hırvatistan'ı buluşturuyor.

İtalya'nın Balkan coğrafyasına en yakın noktalarından Trieste kentinde düzenlenen zirveye AB'yi temsilen AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini katılıyor. Bu yıl bir ilk olarak, İngiltere de dışişleri bakanı düzeyinde zirvede Avrupa tarafında yer alacak. Bulgaristan ise zirveye gözlemci statüsünde iştirak ediyor.

Liderlerin gelişiyle ve aile fotoğrafı çektirilmesiyle başlayan zirvenin ardından akşam saatlerinde İtalya Başbakanı Gentiloni'nin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Zirvenin ilki 2014'te Berlin'de, ikincisi 2015'te Viyana'da, üçüncüsü ise geçen yıl Paris'te yapılmıştı.