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Batı Afrika ülkelerinden teröre karşı ortak operasyon: 202 tutuklama

Burkina Faso, Benin, Gana ve Togo'nun teröre karşı ortak yürüttüğü operasyonlarda 202 kişi tutuklandı.

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Batı Afrika ülkelerinden teröre karşı ortak operasyon: 202 tutuklama

Batı Afrika ülkelerinin özellikle sınır bölgelerinde artan terör olayları ülkeleri harekete geçirdi.

Burkina Faso Ordu Sözcüsü Albay Blaise Ouedraogo, Cuma günü başlayan operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Operasyonlar kapsamında Burkina Faso'da 52, Benin'de 42, Togo’da 95, Gana'da da 13 şüpheli yakalandı" dedi.

Şüphelilerin terörle bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklandığını ifade eden Ouedraogo, operasyonlarda patlayıcı madde ele geçirildiğini de söyledi.

Artan terör olaylarında son olarak Burkina Faso'nun kuzey bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerce Oursi valisinin evi ve valilik binası ateşe verilmiş, vali öldürülmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: terör operasyonları, Gana, Burkina Faso, benin, togo, terör
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