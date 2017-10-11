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Bass: ABD misyonlarında saklanan kimse yok

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, ABD konsolosluğunda bir başka FETÖ şüphelisinin saklandığı iddialarını reddetti.

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Bass: ABD misyonlarında saklanan kimse yok

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, ABD konsolosluğunda bir başka FETÖ şüphelisinin saklandığı iddialarını reddetti. "Misyonlarda saklanan kimse yok. Hiçbir çalışanımızı da yargıdan kaçırmıyoruz" ifadesini kullandı.

Vize hizmetlerini durdurma kararının da ABD hükümeti tarafından alındığını söyleyen Bass, mevcut anlaşmazlığın iki hükümetin diyaloğuyla çözülebileceğini belirtti.

Vizelerin askıya alınması kararının İncirlik Üssü'ne etkileri ile ilgili ise Bass, yürürlükteki anlaşmaları işaret etti, askerlerin giriş çıkışlarının da bu anlaşmalara bağlı olduğuna dikkati çekti.

15 Temmuz darbe girişimin bir numaralı ismi FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için de, "konu yargıyı ilgilendiriyor" demekle yetindi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi, bu hafta sonu Türkiye'den ayrılacak.  

Etiketler: John Bass, fetö, abd, ABD Konsolosluğu
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