Başkent Washington kırmızı beyaza büründü

Barış ve Dayanışma Yürüyüşü Başkent Washington’da bu yıl da coşku ile yapıldı.

Beyaz Saray’ın önünde toplanan binlerce Türk ay yıldızlı bayraklarla Washington sokaklarında 23 Nisan'ı kutladı. Yürüyüşe katılanlar meraklı bakışlar arasında Lincoln Anıtı ile Dikili Taşın önünden geçerek festival alanına ilerledi. Binlerce Türk’ün yürüyüşü sırasında yollarda trafik durduruldu.

Potomac Parkı’nda toplanan Türkler burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramının coşkusunu yaşadı.

IMF toplantıları için Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de festivale katıldı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Baharın bu güzel gününde herkes bir araya gelmiş Türkiye’nin Amerika’daki varlığını en güzel bir şekilde yansıtan çok güzel bir yürüyüş, Amerika’da böyle bir toplumumuzun olması bizim için çok büyük bir değer." dedi.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Kılıç, "Milli davalar söz konusu olduğunda önemli olan vatandır, devlettir, bayraktır. Yurt dışındaki Türk vatandaşının rengi kırmızı beyazdır." dedi.

Komitenin yönetim kurulu üyelerinden Günay Övünç de konuşmasında birlik olmanın önemine vurgu yaptı.

Her yöreden halk dansları ile binlerce kişi coşkulu anlar yaşadı.

Kenan Doğulu’nun sahneye çıkmasıyla Washington’da coşku doruğa çıktı.