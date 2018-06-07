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Başını kestiği yılanın kopuk kafası tarafından ısırıldı

ABD'de bir kişiyi, başını kestiği çıngıraklı yılanın kopuk kafası ısırdı. Isırılan kişi 26 doz panzehir alarak ölümden döndü.

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Başını kestiği yılanın kopuk kafası tarafından ısırıldı

ABD Teksas'ta bahçe işleriyle uğraşan kişi 1,2 metre uzunluğundaki çıngıraklı yılanla karşı karşıya geldi. O sırada yılanın kafasını kesen adam, yine de ondan kurtulamadı.

BBC'de yer alan habere göre, Teksaslı adam başını kestiği çıngıraklı yılanın gövdesini çöpe atarken, yılanın kopuk kafası adamı ısırdı.

Kazazedenin eşi Jennifer Sutcliffe, ısırılmasının ardından kocasının yere düştüğünü ve nöbet geçirmeye başladığını söyledi.

Ambulans helikopterle hastaneye kaldırılan eşine 26 doz panzehir verildiğini belirten Sutcliffe, eşinin iyileşmesinin zaman aldığını fakat böbreklerinde hala problem olduğunu anlattı.

Yılanların ısırma refleksinin ölümlerinden birkaç saat sonrasına kadar devam edebildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: zehir, yılan, Teksas, Panzehir, çıngıraklı, abd
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