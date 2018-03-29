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Basına bilgi sızdıran FBI ajanına dava

ABD Adalet Bakanlığı, basına gizli bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle Federal Soruşturma Bürosunda (FBI) görevli bir ajana dava açtı.

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Basına bilgi sızdıran FBI ajanına dava

ABD basınında yer alan haberlere göre, Adalet Bakanlığı, Minnesota'da görevli Terry Albury isimli FBI ajanı hakkında "casusluk" suçlamasıyla dava açtı.

Albury'nin bilgileri paylaştığı muhabirin ve haber sitesinin ismi dava dosyasında geçmezken, bilgilerin Şubat 2016 ila Ocak 2017 tarihlerinde sızdırıldığı belirtildi.

Bakanlığın olayla ilgili soruşturması, söz konusu tarihlerde ABD kökenli haber sitesi The Intercept'in "FBI'in Gizli Kuralları" başlığı altında bir haber dizisi yapmasının ardından başladı. 

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, göreve geldikten sonra yönetimden basına yapılan bilgi sızdırmalarına karşı sert önlemler alacaklarını duyurmuştu.

Bakan Sessions, geçen yıl ağustos ayında yaptığı bir konuşmada "Hükümetimizin, ülkemizin güvenliğini riske atan şaşırtıcı sayıdaki sızıntıları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: FBI, abd
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