  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım Vietnam sokaklarında yürüyüş yaptı

Başbakan Yıldırım Vietnam sokaklarında yürüyüş yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunduğu Vietnam'ın başkenti Hanoi'nin sokaklarında yürüyüş yaptı.

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Başbakan Yıldırım Vietnam sokaklarında yürüyüş yaptı

Başbakanlık Basın Merkezi, Yıldırım'ın dün akşam yaptığı yürüyüşe ilişkin görüntüleri basın mensupları ile paylaştı.

Konakladığı Melia Otel'den Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Recep Akdağ ve kendisini takip eden gazetecilerle yürüyüşe çıkan Yıldırım, Hoan Kiem Gölü yakınlarında bir kafede kahve içti, gazetecilerle sohbet etti.

Kısa bir molanın ardından göl çevresinde yürüyüşüne devam eden Yıldırım, karşılaştığı Vietnamlılarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Yıldırım, yürüyüş esnasında Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

 

Etiketler: binali yıldırım, Vietnam
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