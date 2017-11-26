Başbakan Yıldırım Londra'daki ilk Türk sermayeli yatırım bankasının açılışını yaptı

Başbakan Binali Yıldırım İngiliz mevkidaşı Theresa May'in daveti üzerine Londra'da.

Yıldırım, temasları kapsamında Londra'daki ilk Türk sermayeli yatırım bankası olan Dome ( Dom) Grup Yatırım Bankalarının açılışını yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, Londra'daki ilk Türk sermayeli "DOME Group" yatırım bankasının açılışında yaptığı konuşmada, "dome" kelimesinin Türkçe karşılığının "kubbe", "çatı" ve "kuşatan" anlamına geldiğini söyledi.

Londra'daki ilk Türk sermayeli yatırım bankasının açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldırım, "Bu yatırım bankası ile yapılacak faaliyetlerde başta ekonomimiz olmak üzere bu işe parasıyla, vaktiyle, nakdiyle katkı sağlayan Doğuş Holding, FİBA Holding ve diğer ortaklar gereken faydayı sağlayacaklar. Hem kendileri hem de ekonomimiz kazanacak. Bir ilk olması dolayısıyla diğer yatırımcılara örnek teşkil edecek." dedi.

Başbakan Yıldırım, daha sonra Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile kurdele keserek, bankanın açılışını gerçekleştirdi.

Başbakan, iki günlük programında İngiltere'nin önde gelen iş çevreleri ve yatırımcılarıyla bir araya gelecek.

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nde temaslarda bulunacak.

Başbakan'ın İngiliz mevkidaşı Theresa May ile yapacağı görüşmelerde, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, güvenlik, savunma gibi konularda işbirliğinin geliştirilmesi ele alınacak.

Suriye ve Irak'taki durum başta olmak üzere bölgesel meseleler değerlendirilecek.

Kıbrıs, Avrupa Birliği ile ilişkiler ve terörle ortak mücadele konuları da masada olacak.