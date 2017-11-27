  • 27 KASIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.903
    EURO 4.648
  • BIST 104759.74
    ALTIN 162.543
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ile görüştü

Başbakan Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım'ın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u kabulünde, Suriye'ye ilişkin son gelişmeler, barış ve istikrarın sağlanması konuları ele alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım'ın, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'u kabulünde, ikili ve bölgesel konular ele alındı, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında son dönemde artan temas ve iş birliğinden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Görüşmede, Suriye'ye ilişkin son gelişmeler, barış ve istikrarın sağlanması ele alındı. Bu bağlamda Türkiye'nin Suriye'deki Kürtlerle herhangi bir sorunu bulunmadığı, Türkiye'nin itirazının PYD/YPG gibi terör gruplarına yönelik olduğu vurgulandı.

DEAŞ ile mücadele konusundaki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ayrıca Körfez'deki gelişmeler, Suriyeli göçmenler ve bunların sorunlarının aşılmasında hükümet dışı kuruluşlarla ilgili konular, PKK terör örgütüyle mücadele, Libya'ya ilişkin gelişmeler ile NATO'ya ilişkin bazı konular da masaya yatırıldı. Görüşmede Kıbrıs konusuna da özetle değinildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson da bu konulardaki görüşlerini ifade etti. Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrara olumlu katkısına değinen Johnson, bu alanlardaki iş birliğini artırma, savunma sanayi ve teknoloji iş birliğini geliştirmek konusundaki arzusunu aktardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Başbakan Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakanı, boris johnson
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER