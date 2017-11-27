  • 27 KASIM 2017, PAZARTESI

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Başbakan Yıldırım, İngiltere Başbakanı May ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım İngiliz mevkidaşı Theresa May'in daveti üzerine Londra'da. Başbakan Yıldırım bugün May ile görüşecek.

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Başbakan Yıldırım, İngiltere Başbakanı May ile görüşecek

İngiltere Başbakanı Theresa May'in davetine icabetle Londra'ya giden Başbakan Binali Yıldırım, bugün May ile görüşecek.

Yıldırım'ın May ile görüşmesinde, ikili siyasi konuların yanı sıra ekonomi, güvenlik ve savunma gibi öncelikli alanlarda ikili iş birliğinin geliştirilmesi, başta Suriye ve Irak'taki durum olmak üzere bölgesel gelişmeler, Kıbrıs, AB ile ilişkiler ve terörle ortak mücadele konularının ele alınması öngörülüyor.

Başbakan Yıldırım Londra'daki ilk Türk sermayeli yatırım bankasının açılışını yaptı

Türkiye ve Birleşik Krallık'ın önde gelen iş çevreleri ve yatırımcılarla buluşacak, basın mensuplarıyla da bir araya gelecek olan Başbakan Yıldırım, Uluslararası Denizcilik Örgütünde de temaslarda bulunacak.

Başbakan Yıldırım ile Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da İngiltere'ye gitti.

Etiketler: theresa may, binali yıldırım
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