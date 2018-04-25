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Başbakan Yardımcısı Şimşek, Aliya İzetbegovic'in kabrini ziyaret etti

Bosna Hersek'te olan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

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Başbakan Yardımcısı Şimşek, Aliya İzetbegovicin kabrini ziyaret etti

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bosna Bank International (BBI) ile İslam Kalkınma Bankası (IDB) tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "Balkanların Davos'u" olarak nitelendirilen 9. Saraybosna İş Forumu'na (SBF) katılmak için Bosna Hersek'e gitti.

İş forumunun açılışında konuşan Şimşek, daha sonra forumun düzenlendiği parlamento binasından ayrılarak Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

Merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrine çiçek bırakan Şimşek, burada Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyip dua etti.

Şimşek daha sonra yürüyerek tarihi Başçarşı'ya geçti ve öğle namazını ülkedeki en önemli Osmanlı miraslarından Gazi Hüsrev Bey Camii'nde kıldı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Saraybosna'daki temasları kapsamında bugün ayrıca Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic ve Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile görüşecek.

"Bölgesel entegrasyonu, istikrarı ve barışı destekliyoruz"

SBF'nin açılışında konuşan Şimşek, parlamento binasından ayrılamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türk şirketlerini büyük bir potansiyeli olan Bosna Hersek'e gelerek yatırım yapma noktasında desteklemeye devam edeceklerini belirten Şimşek, SBF'nin ilk düzenlendiği günden bugüne Bosna Hersek'te büyük bir ilerleme gözlendiğinin altını çizdi.

Bosnalı gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası bir Bosna Hersek ziyareti hakkında çıkan haberlere ilişkin sorusunu da yanıtlayan Şimşek, bu ziyaretle ilgili henüz resmi bir açıklama olmadığını hatırlattı.

Böyle bir ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceğini vurgulayan Şimşek, "Biz Bosna Hersek'in başarılı olmasını istiyoruz. Güçlü Balkan milletleri daha da güçlü oldukça, bu ülkelerde refah oldukça bu Türkiye'nin de çıkarınadır. Bölgesel entegrasyonu, istikrarı ve barışı destekliyoruz. Geleceğin parlak olduğuna inanıyoruz" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Bosna Hersek, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Aliya İzetbegoviç, 9. Saraybosna İş Forumu
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