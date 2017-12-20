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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Gökoğuz Yeri’nde

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Moldova Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi’nde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın projelerini inceledi.

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Gökoğuz Yerinde

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Moldova Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi’nde, Gökoğuz Yeri Başkanı İrina Vlah ve beraberindeki heyetle TİKA tarafından yaptırılan Komrat 1 No’lu Kreş inşaatını gezdi. Çavuşoğlu, 8 bin metrekare alan üzerinde, bin metrekare, tek katlı kapalı alana ve dört adet açık oyun alanına sahip olacak yatılı kreşle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

TİKA tarafından yapımı sürdürülen 56 yatak kapasiteli ve yıllık yaklaşık 40 bin kişinin yararlanması öngörülen hastanenin inşaatını da gezen Çavuşoğlu, 2014’te açılan Recep Tayyip Erdoğan Huzurevi’ni ziyaret etti. Çavuşoğlu, huzurevinde kalan yaşlılarla sohbet etti.

Çavuşoğlu, Altındağ Belediyesinin yaptırdığı Gençlik Merkezi inşaatında da incelemelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Komrat Devlet Üniversitesinde Türkiye'den gelen öğrencilerle buluştu.

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