Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Kudüs İslam dünyasının kırmızı çizgisidir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bangladeş'in başkenti Dakka'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 45. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına, İİT Zirve Dönem Başkanlığını yürüten Türkiye'yi temsilen katıldı.

Toplantının açılışında, üye ülkelerin bakanlarına hitap eden Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve İİT Zirve Dönem Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Toplantının açılışında, üye ülkelerin bakanlarına hitap eden Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve İİT Zirve Dönem Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"Kudüs İslam dünyasının kırmızı çizgisidir"

Dayanışmamızın önem arzettiği çok önemli bir konu ise Kudüs-ü Şerif ve Filistin halkının haklı davasıdır. Kudüs İslam dünyasının kırmızı çizgisidir. İstanbul’da düzenlenen zirve, Filistin'in başkenti olarak Kudüs-ü Şerif'in tarihi ve yasal statüsünün korunması konusunda uluslararası topluma zamanlı bir mesaj vermiştir. Sahada zorlaşan durum muvacehesinde, Filistin meselesine adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasına karşı atılan adımları engellemek için çabalarımızı birleştirmeliyiz.

"Kıbrıslı Müslüman Türkler insanlık dışı bir izolasyona maruz kalmaktadırlar"

Teşkilatın her zaman Kıbrıs Müslüman Türklerinin yanında durmuş olmasını takdir ediyoruz. Çözüme yönelik son müzakere süreci geçen yıl temmuz ayında malesef anlaşmaya ulaşılamadan son buldu. Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs Türkleri ile iktidarı eşit olarak paylaşmak istemediklerini bir kez daha görmüş olduk. Çözümsüzlüğün devam ettiği bir durumda teşkilatımızda Kıbrıs Türk Devleti adı altında gözlemcilik statüsü bulunan Kıbrıslı Müslüman Türkler insanlık dışı bir izolasyona maruz kalmaktadırlar.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olarak bizlerin görevi onlarla her konuda ilişkileri ve teması arttırarak teşkilat faaliyetlerine katılmalarını desteklemek olmalıdır. Öte yandan Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesindeki ve on iki adalardaki Müslüman Türk azınlığın uluslararası anlaşmadan kaynaklanan hak ve özgürlükleri ciddi kısıtlamalarla karşı karşıyadır. Teşkilatımızın bu konularda alacağı güçlü tavır etnik kimliklerin dini ve kültürel hakların korunması açısından önem arz etmektedir.

Türkiye ve Bangladeş'ten ortak karar tasarısı

Gelecek yıl teşkilatımızın kuruluşunun 40. yılını idrak edeceğiz. Reform konusu her zaman gündemimizde bulunmuştur. Bu amaçla teşkilatın işleyişinde yapılacak reformlar konusunda Türkiye ve Bangladeş önümüzdeki Kasım ayında İstanbul'da bir beyin fırtınası toplantısı yapılması yönünde bir karar tasarısı sunmuşlardır. Tüm üye ülkeleri bu tasarıyı desteklemeye davet ediyorum. Ayrıca üye ülkelerin ve sekreteryanın bu konuda sağlayacakları aktif katkılar tartışmalarımızın içeriğini de zenginleştirecektir.

"Libyalı kardeşlerin çabalarının desteklenmesi gerekmektedir"

Diğer taraftan teşkilatımızın arabuluculuk kapasitesini güçlendirmeye ilişkin tasarının kabulünü ve İslam İşbirliği Teşkilatı Arabuluculuk Dostları Grubu'nun kurulacak olmasını da memnuniyetle karşılıyoruz. Dikkatinizi Libya'daki duruma da çekmek istiyorum. Bulunduğumuz aşamada Libyalı kardeşlerin barış ve istikrar çabalarının desteklenmesi gerekmektedir.

"Yemen Temas Grubu Toplantısı'na ev sahipliği yapmaya hazırız"

Türkiye olarak uluslararası toplum tarafından tanınmakta olan ulusal uzlaşı hükümetinin ve Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisinin çabalarını desteklemeye devam edeceğiz. Öte yandan Yemen'deki krizin uluslararası toplum tarafından desteklenen parametreler temelinde çözüme ulaştırılması da gerekmektedir. Bu bağlamda Türkiye olarak İslam İşbirliği Teşkilatı, Yemen Temas Grubu Toplantısı'na ev sahipliği yapmaya hazırız.

"Terör engel teşkil etmektedir"

Teşkilatımızın coğrafyası maalesef iç savaşlar, terörizm, insani krizler ve diğer birçok istikrarsızlık unsuruyla çalkalanmaktadır. Her ne kadar Suriye ve Irak'ta DEAŞ'tan kaynaklanan tehdit büyük oranda yok edilmiş olsa da, El Şebab, Boko Haram, PKK/YPG ve FETÖ gibi diğer terörist örgütler üye ülkelerin çoğunda hala etkin ve barış, istikrar ve kalkınmaya engel teşkil etmektedir.

Terörizmle mücadeleden ekonomik refaha, kalkınma meselelerinden göçe, istikrar ve barışa kadar her konuda Teşkilatımızın üyeleri arasında daha güçlü bir dayanışma ve işbirliğine ihtiyaç vardır.

Türkiye, Musa Kulaklıkaya'yı aday gösterdi

Bu konsey oturumunda genel sekreter yardımcılıkları seçimleri de yapılacaktır. Tüm adayların yüksek vasıflara sahip oldukları ve kazanmayı eşit oranda hak ettikleri anlayışı ile tüm adaylara ayrı ayrı başarılar diliyorum. Ayrıca ana kurulumuz olan genel sekreterlikteki üst düzey görevlendirmelerin adil coğrafi dağılımla ve dengeli şekilde yapılması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bu gereklilik örgütümüzün İslami temelleri ve uluslararası örgüt olması özelliği çerçevesinde ayrıca önem arzetmektedir. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın gayelerine olan bağlılığı ve yürütmekte olduğu zirve dönem başkanlığı hasebi ile Türkiye büyükelçi Musa Kulaklıkaya'yı idari ve mali işlerden sorumlu genel sekreter yardımcılığına aday göstermiştir. Büyükelçi Kulaklıkaya'nın adaylığına üye ülkelerin değerli desteklerini beklediğimizi ifade etmek isterim. Bangladeş Halk Cumhuriyeti'ne 45. Dışişleri Bakanları Konseyi Başkanlığı'nı üstlenmesi nedeniyle teşekkürlerimi sunuyor başarılı ve verimli bir başkanlık dönemi için Bangladeş'e güvendiğimizi bu vesile ile ifade etmek istiyorum.

Kaynak: TRT Haber