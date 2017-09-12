Başbakan Yardımcısı Akdağ Macaristan'da

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Budapeşte'de bulunan Akdağ, Başbakan Orban ile görüştü.

Ulusal Meclis binasındaki görüşme, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti.

Görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.

Akdağ, Macaristan İnsan Kaynakları Bakanı Zoltan Balog ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'da bulunan Akdağ, Macaristan İnsan Kaynakları Bakanı Balog ile görüştü.

Budapeşte Kongre Merkezi'nde yapılan görüşme, gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti.

Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Ziyaret kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile de görüşen Akdağ, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom ile bir araya gelecek.