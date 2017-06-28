Başbakan Orban'dan sığınmacı açıklaması

Başbakan Orban başkent Budapeşte'de düzenlenen bir programda sığınmacı krizi ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macarların geçici bile olsa bir tane dahi yasa dışı sığınmacı kabul etmek istemediğini, Avrupa'da bulunan sığınmacıların ise üye ülkeler arasında dağıtılması yerine kıtadan çıkarılması gerektiğini savunan Orban, "Sıkıntılı bölgelerde yaşayan Hristiyan topluluklara Macaristan kendi gücünün üstünde yardımcı oluyor." dedi.

Önümüzdeki dönemde, Avrupa Birliği'nin (AB) geleceği ve sığınmacı krizinin çözümü konusunun gündemi belirleyeceğine söyleyen Orban, "Avrupa'nın önümüzdeki uzun yıllarını belirleyebilecek ve geri döndürülemeyecek iki tartışma konusu ile karşı karşıyayız. Bahis çok ciddi ve bu yüzden her iki konuda da çok büyük güçler birbiriyle mücadele ediyor." ifadesini kullandı.

Orban ayrıca, Macar asıllı Yahudi iş adamı George Soros'un yıllık bir milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşıma planının olduğunu öne sürdü.

Soros'un mafya benzeri bir ağ kurduğunu ve bunun ise Avrupa'nın barışını ve geleceğini tehdit ettiğini iddia eden Orban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Brüksel krallığını değil asıl Avrupa Birliği'ni istiyoruz. Çünkü krallık inşa edilen yerlerde arka planda her zaman kral yapanlar vardır. Şimdi de arka planda kendini üstün gören, kararlı ve başarılı bir para adamı var. Bizim şanssızlığımız ki bu kişi bir Macar ve ismi ise George Soros. Kendisi, bir milyon farklı kültürlerden sığınmacıyı, gerekirse zorla ve Avrupalıların güçlü iradesine rağmen Avrupa'ya yerleştirmek istiyor." ifadesini kullandı.