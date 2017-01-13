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Buradasınız : » » 'Başbakan Netanyahu istifa ederse erken seçime gidilir'

'Başbakan Netanyahu istifa ederse erken seçime gidilir'

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri, Başbakan Netanyahu'nun hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle istifa etmesi halinde erken seçime gidileceğini söyledi.

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Başbakan Netanyahu istifa ederse erken seçime gidilir

Netanyahu'nun polis tarafından iki kez sorgulanmasına neden olan yolsuzluk soruşturması ülkede erken seçim tartışmasını da beraberinde getirdi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanı Deri, Netanyahu'nun istifa etmeyi seçmesi ya da buna mecbur kalması halinde yeni hükümet kurma girişiminde bulunmanın bir anlamı olmayacağını söyledi.

Gazetenin haberine göre Deri, yakın çevresindeki kurmaylarıyla yaptığı istişarede Netanyahu'nun istifa etmesi durumunda ülkenin erken seçime gideceğini ifade etti.

Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi ise Netanyahu'ya, geçmişteki başbakanlardan Ehud Olmert'e yapıldığı gibi yolsuzluk iddialarından dolayı istifa etmesi için baskı yapılmayacağını dile getirdi.

İsrail medyasındaki haberlere göre, anamuhalefetteki Siyonist Kamp'ın lideri İzak Herzog da Maliye Bakanı ve Kulanu (Hepimiz) Partisi lideri Moşe Kahlon ile Netanyahu'nun istifa etmesi durumunda yeni koalisyon kurma çalışmalarını değerlendirdi. 

Etiketler: Aryeh deri, Netanyahu, israil, erken seçim, Yedioth Ahronoth Gazetesi
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