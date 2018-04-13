Başbakan May'e muhalefetten tepki: Trump'un talimatını bekleme

"Hükümet, Suriye'de nasıl ilerleneceğine dair Başkan Donald Trump 'ın talimatlarını beklemektedir" diyen İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn, İngiltere'nin Suriye'deki kimyasal saldırı için bağımsız bir soruşturma yapılması için Birleşmiş Milletler'e baskı yapması gerektiğini söyledi.

Corbyn, İngiltere'nin herhangi bir askeri operasyona katılmadan önce, parlamentoya danışılması gerektiğini de açıkladı.

İngiltere katılma kararı aldı

İngiltere Başbakanı Theresa May, dün kabineyi Suriye gündemiyle olağanüstü topladı.

Toplantının ardından İngiltere hükümeti, kimyasal saldırı sonucu Esed rejimine uluslararası yanıtın verilmesi adına müttefikleri ABD ve Fransa ile birlikte harekete geçme kararı aldığını açıkladı.

İngiliz kabinesi, Esed rejiminin kimyasal silah kullanımına dair geçmiş kayıtlar olduğunu anımsattı.

Trump ve May'den Suriye görüşmesi

Beyaz Saray'dan, ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "İki lider, Suriye'nin kimyasal silah kullanımına karşı ortak yanıt verilmesi ihtiyacına ilişkin müzakerelerini sürdürdüler" ifadesine yer verildi.

78 sivil hayatını kaybetti

Trump, Esed rejiminin Duma'da sivillere kimyasal silahla saldırı düzenlemesinin ardından operasyon sinyalini verdi.

Rejime verilecek tepkinin boyutuna 48 saat içinde karar vereceklerini söyleyen Trump masada pek çok askeri seçenek olduğunu, güçlü bir tepki göstereceklerini sözlerine ekledi.

Suriye'de Esed rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Reuters