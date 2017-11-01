  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Barzani'nin görev süresi sona erdi

IKBY Başkanı Barzani'nin görev süresi bugün itibariyle sona erdi. Yetkileri ise hükümet, parlamento ve adalet konseyine devredildi.

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Barzaninin görev süresi sona erdi

IKBY Parlamentosu, geçtiğimiz hafta pazar günü düzenlediği olağan oturumda 12 yıllık başkanlık süresinin bir daha uzatılmasını kabul etmeyip, görevi bırakan Barzani'nin yetkilerini oy çokluğuyla hükümet, parlamento ve adalet konseyine verildi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf, yaptığı açıklamada, Barzani'nin devredilen görevlerinin en önemlisi olan başkomutanlık ve güvenlik yetkisinin yeğeni Başbakan Neçirvan Barzani'ye devredildiğini ifade etti.

IKBY başkanlığının yeni seçimlere kadar dondurulduğunu dile getiren Maruf, önümüzdeki süre içerisinde başkanlık yasasının parlamento tarafından değiştirilmesi halinde bölge başkanının halk tarafından değil parlamento üyelerince seçileceğini söyledi.

Barzani, 29 Ekim tarihinde parlamentoya gönderdiği mektubunda, 12 yıllık başkanlık süresinin bir kez daha uzatılmasını kabul etmediğini belirterek, 1 Kasım itibariyle görevine devam etmeyeceğini bildirmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: IKBY Başkanı Barzani, görev süresi
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