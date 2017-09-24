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Barzani'den son açıklama: Referanduma gidiyoruz

IKBY Başkanı Barzani yarın yapılacak referandumuna saatler kala düzenlediği basın toplantısında,"Referanduma gidiyoruz" açıklamasında bulundu.

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Barzaniden son açıklama: Referanduma gidiyoruz

Irak'ta tartışmalı referandum bölgede ipleri iyice gerdi.

IKBY Başkanı Mesud Barzani yarın yapılacak referandumuna saatler kala düzenlediği basın toplantısında nihai kararını açıkladı.

Barzani, referandum konusundaki tutumundan geri adım atmadı. Düzenlediği basın toplantısı ile açıklama yapan Barzani, "Referanduma gidiyoruz" açıklamasında bulundu.

Dünya ülkeleri uyardı, ancak IKBY lideri Mesut Barzani, referandum ısrarından vazgeçmedi.

Mesud Barzani referandumun yapılacağını açıkladı. Barzani'nin ısrarına rağmen hayır oyu kullanacağını açıklayan kürtlerin sayısı da artıyor. 

Etiketler: ırak referandum, Irak, ıkby referandum, Haberler, haber, Barzani
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