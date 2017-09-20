  • 20 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Barzani'den Bağdat ile dostane diyalog çağrısı

IKBY Başkanı Barzani, 25 Eylül referandumu sonrası Bağdat ile ciddi ve dostane diyaloğa hazır olduklarını söyledi.

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Barzaniden Bağdat ile dostane diyalog çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül referandumu sonrasında Bağdat ile ciddi ve dostane şekilde diyaloğa geçmeye hazır olduklarını belirtti.

Barzani, Süleymaniye kentindeki "evet" mitinginde yaptığı konuşmada, düzenleyecekleri referandumun normal ve yasal olduğunu öne sürerek, "Bu, suç değil. Yaklaşık 100 yıl boyunca haksızlığa uğrayan bir halk, bağımsızlık talebinde bulunuyor." dedi.

Referandumun ardından merkezi hükümet ile görüşmeye hazır olduklarını vurgulayan Barzani, şunları söyledi:

"Referandum sonrası Bağdat'la tüm sorunların çözülmesi için uluslararası toplumun desteğiyle çok ciddi ve dostane diyaloğa geçmeye hazırız. Tüm sorunları bir ya da iki yıl içinde çözdükten sonra güzellikle ve kardeş gibi veda ederiz. 100 yıl boyunca 'ortak ve kardeş gibi yaşayalım' dedik ancak siz kabul etmediniz. O zaman gelin komşu gibi yaşamak için vedalaşalım. Siz dostumuz kardeşimiz, müttefikimizsiniz."

Barzani, "Belki birçoğu yanlış anlamıştır ancak bize göre referandum dünyanın sonu değildir. Kürdistan halkının kararı da her şeye bir son getirecek anlamı da taşımıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Masum ile görüştü

Öte yandan Mesut Barzani, miting öncesi Süleymaniye'de Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Masum, 16 Eylül'de Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların çözümü için "yapıcı diyalog" çağrısında bulunmuştu.

Etiketler: kby başkanı barzani, 25 Eylül referandumu, Bağdat
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