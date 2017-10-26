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Buradasınız : » » Barzani istifa mı edecek?

Barzani istifa mı edecek?

Irak ordusunun operasyonları ve yaptırımlarla tam anlamıyla köşeye sıkışan IKBY lideri Mesut Barzani'nin istifa edeceği iddia ediliyor.

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Barzani istifa mı edecek?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde yapılan gayrimeşru referandum IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin koltuğunu sallıyor.

Özellikle Irak güvenlik güçlerinin Kerkük operasyonundan sonra, Barzani’nin istifa edeceği iddiaları gündeme geldi.

Barzani, gayrimeşru referandumdaki ısrarıyla, hem merkezi yönetimi, hem muhalefeti, hem halkı, hem de uluslararası kamuoyunu karşısına aldı.

Bölgedeki gerilimin ardından sahada da ağır yenilgiye uğrayan Barzani'nin istifa edeceği iddia ediliyor.

Goran Hareketi, Meclis Başkanlığına Yusuf Muhammed'i istiyor

Mesut Barzani’nin istifa etmesi halinde Başkanlık görevlerini kimin yürüteceği de tartışılan konulardan biri.

Her fırsatta Barzani yönetiminin lağvedilmesini isteyen IKBY ana muhalefeti Goran Hareketi, Meclis Başkanı Yusuf Muhammed'in başkanlığı yürütmesini istiyor.

Başkanlık koltuğunun boşalması durumunda yetkinin Başbakan ve Meclis Başkanı tarafından paylaşılması için mecliste bir tasarı hazırlanmasına çalışılıyor. 

TRT Haber

Etiketler: Irak, gayrimeşru referandum, Barzani
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