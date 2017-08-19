  • 19 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Barselona'daki saldırıda yaralanan Eroğlu'ndan teşekkür mesajı

Barselona'daki saldırıda yaralanan Eroğlu'ndan teşekkür mesajı

Barselona'daki terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşı Emre Eroğlu, devletin her kademesinin gösterdiği refleksin kendisini duygulandırdığını belirterek, teşekkürlerini iletti.

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Barselonadaki saldırıda yaralanan Eroğlundan teşekkür mesajı

Barselona'daki terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşı Emre Eroğlu, devletin her kademesinin gösterdiği refleksin kendisini duygulandırdığını belirterek, teşekkürlerini iletti.

Eroğlu, Dışişleri kaynakları yoluyla paylaştığı mesajda, "Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. İlk defa başımıza böyle talihsiz bir olay geldi. Devletin her kademesi gösterdiği refleksle bizleri duygulandırdı. Saygılarımızı iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barselona'daki saldırıda yaralanan Türk vatandaşı Eroğlu ile telefonda görüşmüş ve geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Türkiye'nin Barselona Başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Barselona'daki terör saldırısında yaralanan vatandaşımız Emre Eroğlu'nun durumu ve morali iyi. Herkese selamı var." ifadelerine yer verilmişti.

Etiketler: barcelona, terör saldırısı, emre eroğlu
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