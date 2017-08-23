Barselona'da yayalar için yeni güvenlik önlemleri alınacak

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde 17 Ağustos'ta düzenlenen terör saldırısının ardından yayalar için yeni güvenlik önlemleri alınması kararlaştırıldı.

Barselona'da bugün yapılan Yerel Güvenlik Konseyinin ardından basına bilgi veren Katalonya Özerk Yönetimi Hükümeti İçişleri Bakanı Joaquim Forn, halkın yoğun olduğu ve turistik yerlerdeki yaya yolu ile kaldırımlara hareketli veya sabit engeller yerleştirilmesiyle ilgili çalışma başlatacaklarını söyledi.

Forn, İspanya hükümetinin de aldığı kararda olduğu gibi terörizme karşı alarm seviyesini mevcut durumdaki 4 seviyesinde bırakacaklarını ancak yeni önlemler üzerinde çalışacaklarını ifade etti.

Barselona'daki saldırıların benzerlerinin bir daha yaşanmaması için yaya yolu girişi ve kaldırım kenarlarına engeller yerleştirilerek araç girişini kısıtlayacaklarını kaydeden Forn, aynı zamanda Barselona Belediye Polisi ve Katalonya Yerel Polisinin kapasitesinin artılacağını bildirdi.

Katalonya polisinin sayısının vatandaşın güvenliğini sağlamakta yüzde 10, kamu düzeninde ise yüzde 20 artırılacağını dile getiren Forn, havaalanları ve tren istasyonlarında ve futbol karşılaşmaları, konserler, gösteriler ve kentteki yerel bayramlarda ise bu sayının daha fazla olacağını kaydetti.

Forn ayrıca, belediye polisinin aldığı eğitimlere terörle mücadele önlemlerinin de ekleneceğini belirtti.