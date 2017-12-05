'Barış elması' 6 buçuk milyon dolara satıldı

709 karatlık işlenmemiş göz kamaştırıcı elmas, Sierra Leone'de çıkarıldı.

"Barış Elması" adı verilen değerli taş, şimdiye kadar çıkarılanların da en büyüklerinden biri olma özelliği taşıyor.

Hükümet tarafından açık arttırma ile satılan elmas kendisi kadar büyük bir ilgi gördü.

"Barış Elması", 6 buçuk milyon dolar gibi yüksek bir fiyata alıcı buldu.

Elde edilen para başta elmasın çıkarıldığı Koryardu Köyü olmak üzere ülkede yaşayan yoksullar ve kalkınma projelerinde kullanılacak.



709 karatlık elmasın yeni sahibi ise bir İngiliz mücevher firması oldu.



Kaynak TRT Haber