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Barbara Bush paylaşımı ABD'yi karıştırdı

Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nden bir profesör, 92 yaşında hayatını kaybeden ABD'nin eski first lady'si Barbara Bush hakkında hakaret içeren tweet'ler attı.

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Barbara Bush paylaşımı ABDyi karıştırdı

Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde görevli İngiliz Profesör Randa Jarrar'ın, dün hayatını kaybeden ABD'nin eski first lady'si Barbara Bush hakkında attığı tweet ABD gündeminde ses getirdi. Jarrar, Barbara Bush için, "Kocasıyla birlikte bir savaş suçlusu yetiştiren cömert, zeki bir ırkçı" dedi.

Üniversite yönetimi, Randa Jarrar'ın tweet'lerini "korkunç" ve "saygısız" diye nitelendirerek kınadı. Yönetim Başkanı Joseph Castro, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ABD'nin 41'inci Başkanı George H. W. Bush'un eşi Barbara Bush, dün yaşamını yitirmişti. Bush'ın ailesinin sözcüsü Jim McGrath, Barbara Bush'un ölümünü yazılı bir açıklamayla duyurmuştu.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Kaliforniya Eyalet Üniversitesi, hakaret, barbara bush, abd
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