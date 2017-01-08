Baradey'den 'siyasete dönüş' sinyali

Mısır Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, katıldığı televizyon programında 3 yıl aradan sonra yeniden siyasete döneceğinin sinyalini verdi.

Baradey, Londra'dan yayın yapan "El-Araby" televizyon kanalında yayınlanan bir programda yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda (IAEA) 12, "otoriter rejimden özgürlükçü bir sisteme geçilmesi" için de 4 yıl Mısır'da çalıştığını ifade ederek, "Bu 16 yıl boyunca türlü zorluklara katlandım. Bu sürede Irak ve İran'da yaşanan gelişmelere tanık oldum. Onlara, 'birbirinizi öldürmeyin, gelin hep birlikte yaşayalım' demeye çalıştım." dedi.

Mısır'daki farklı görüşlere fırsat tanımak ve gergin ortamdan uzaklaşmak için ülkeden ayrıldığını söyleyen Baradey, 3 yıl aradan sonra yeniden kamu hizmetine döneceğini belirtti.

Baradey, Mısır'da herkesin sahip olduğu tecrübelerle ülkesine katkı sağlaması gerektiğini kaydederek, "Birbirini boğazlamadan ve ötekini şeytanlaştırmadan birlikte yaşama kültürü üzerinde uzlaşılmadığı sürece ne Mısır ve ne de Arap dünyasında yaşanan mevcut sorunların çözümü mümkün." diye konuştu.

Gelecek dönemde özellikle Mısır'da yaşanabilecek değişikliklerde rol oynayıp oynamayacağına ilişkin soruya ise Baradey, "Ancak yalnız değilim." demekle yetindi.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevine getirilen Baradey, 14 Ağustos 2013'te Rabia ve Nahda meydanlarında yapılan kanlı müdahalelerin ardından "uzlaşı için siyasi çözüm yolları açık olduğu halde, güvenlik güçlerinin darbe karşıtı göstericilere müdahale etmesini protesto etmek için" görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Bu tarihten itibaren basından uzak durmayı tercih eden Baradey'in katıldığı söz konusu programın, beş bölümden oluştuğu belirtiliyor. AA