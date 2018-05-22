Barack ve Michelle Obama Netflix'le anlaştı

Geçtiğimiz gün Netflix şirketi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Obama çiftinin talk show, belgesel, dizi gibi birçok projede yer alacağı bilgisine yer verildi.

Obama konuyla ilgili, "Kamu hizmetinde geçirdiğimiz zamanın kazancı olarak, hayatın her kesiminden çok sayıda büyüleyici insanla tanıştık. Şimdi deneyimlerimi daha geniş bir kitleyle paylaşma şansı bulacağım. İşte bu yüzden Michelle ve ben Netflix'le ortaklığımızdan heyecan duyuyoruz" dedi.

Netflix Ana İçerik Sorumlusu Ted Sarandos da, Barack ve Michelle Obama çiftinin, "Toplumda fark yaratan ve dünyayı daha iyi bir hale getirmek için çabalayan insanların hikayelerini keşfetmek ve anlatmak için eşsiz özelliklere sahip olduğunu" söyledi.

Online dizi ve film izleme platformu Netflix'in dünya çapında 125 milyon kullanıcısı var.

Kaynak: Reuters